Ярославль, 10 октября, 2018, 13:46 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Волков впервые встретился с советом муниципалитета Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Ярославльводоканал

В совет входят руководители фракций и постоянных комиссий. Официально муниципалитету Волков пока представлен не был. На совете новый глава города мог пообщаться с депутатским корпусом без прессы и он-лайн трансляции.

Как сообщают источники ИА REGNUM, депутаты высказали и.о. мэра много различных пожеланий и задали ряд вопросов. В числе прочего прозвучала идея возврата в городскую собственность «Ярославльводоканала». При Владимире Слепцове предприятие было передано региону, область взяла на себя полномочия по водоснабжению и водоотведению.

Идею возврата депутаты аргументировали тем, что региональные власти так и не нашли концессионера для водоканала. Кроме того, правительство отказалось принимать ливневую канализацию города, которая тяжким бременем ложится на городской бюджет. Владимир Волков пообещал дополнительно изучить этот вопрос.