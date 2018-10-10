Астана, 10 октября, 2018, 13:47 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гермингер отметил вклад президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в разрешение региональных конфликтов и укрепление мира, сообщили 10 октября в пресс-службе главы государства.

Akorda.kz Томас Гермингер и Нурсултан Назарбаев

10 октября состоялась встреча Назарбаева с Гермингером. Президент напомнил, что Казахстан председательствовал в ОБСЕ в 2010 году, и отметил важность дальнейшего развития сотрудничества между сторонами.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в Астане проходит VI съезд лидеров мировых и традиционных религий, в котором принимают участие представители международных организаций и главы нескольких государств.