Эр-Рияд, 10 октября, 2018, 13:37 — ИА Регнум. Саудовская Аравия поставит Индии дополнительно 4 млн баррелей нефти в ноябре, заявили 10 октября источники, знакомые с ситуацией, сообщает британское агентство Reuters.

Verslas.lrytas.lt Добыча нефти в Саудовской Аравии

Целый ряд нефтеперерабатывающих заводов в Индии, которая является ведущим импортером иранской нефти после Китая, уже указали на возможную остановку работы из-за прекращения поставок нефти в связи с санкциями, которые должны войти в силу 4 ноября.

По данным источников, в ноябре от Саудовской Аравии дополнительных поставок в 1 млн баррелей ожидают такие компании, как Reliance Industries Ltd, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и Mangalore Refinery Petrochemicals Ltd.

Напомним, глава Белого дома в августе подписал указ о восстановлении ограничительных мер против Ирана, которое будет осуществляться в два этапа. На первом этапе под санкции попали импорт и экспорт автомобилей, пассажирских самолетов, оборудования для производства автомобилей, золота и других драгоценных металлов, а также обмен валюты. В рамках второго Вашингтон планирует ограничить экспорт нефти из исламской республики.