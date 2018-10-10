Литва готовится к эвакуации, КНДР — к «оттепели»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 10 октября, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- МИД Литвы готовится к аварии на БелАЭС;
- Зачем Ким Чен Ын пригласил папу Римского в КНДР;
- Полис ОСАГО: когда ждать подорожания;
- Глава Ивановской области официально вступил в должность;
- В прокуратуре Новосибирской области продолжается «зачистка».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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