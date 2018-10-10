Липецк, 10 октября, 2018, 13:17 — ИА Регнум. На заседании администрации Липецкой области одобрены поправки в региональный закон о мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики. Заседание провел врио главы администрации области Игорь Артамонов. Как сообщила 10 октября пресс-служба администрации региона, изменения затронут родителей, чьи дети посещают детский сад, и фармацевтов, имеющих среднее профессиональное образование.

Пресс-служба администрации Липецкой области Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов

Так, в регионе будут установлены критерии нуждаемости при назначении компенсации части родительской платы за посещение детских садов. Льготы получат семьи, чей доход не превышает 1,5 размера прожиточного минимума в расчете на каждого члена семьи, то есть 14 272 рублей. В этом случае компенсация будет составлять 20% среднего размера оплаты за первого ребенка, 50% — за второго, 70% — за третьего и последующих. Многодетные семьи получат 100% компенсацию, то есть фактически будут освобождены от оплаты. Эта мера, по мнению сотрудников профильного управления, позволит сохранить право на компенсации семьям, в которых родители получают среднюю зарплату — 20 тыс. рублей.

Кроме того, на заседании была одобрена инициатива управления здравоохранения Липецкой области по установлению меры соцподдержки фармацевтическим работникам со средним профессиональным образованием. При их трудоустройстве в села планируется ввести единовременную выплату в 50 тыс. рублей.

«На необходимость совершенствования механизмов оказания социальной помощи населению, исходя из принципов справедливости, адресности и нуждаемости, указано в перечне поручений по реализации послания президента страны Федеральному Собранию РФ от 1 марта 2018 года, отметил руководитель области», — уточнили в пресс-службе.