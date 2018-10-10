Калуга, 10 октября, 2018, 13:14 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области рядом с многоквартирным жилым домом 6 октября было обнаружено тело 23-летнего гражданина Республики Таджикистан. Об этом 10 октября сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Обнинску СУ СК России по Калужской области Александр Кирдяшкин.

Разбитое окно

По предварительным данным, мужчина выпал из окна четвертого этажа. Однако правоохранителей насторожила нетипичная поза погибшего. Сомнения рассеялись после того, как на теле мужчины были обнаружены колото-резаные раны. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемые в совершении данного преступления уже установлены. Ими оказались ранее судимый 24-летний житель города Обнинска, работающий продавцом-кассиром в сетевом супермаркете, и его 23-летний друг. По версии следствия, 5 октября 24-летний подозреваемый, потерпевший и их общая знакомая находились в квартире девушки. Со слов подозреваемого, конфликт с потерпевшим возник у него в ходе распития спиртных напитков из-за вызывающего поведения убитого по отношению к девушке. В квартире между мужчинами произошла драка, в процессе которой подозреваемый нанес множественные удары потерпевшему, применил удушающий прием и нанес ножом удар в бедро. Через некоторое время, когда потерпевший был еще жив, подозреваемый совместно с пришедшим в квартиру после драки 23-леним знакомым выбросил потерпевшего из окна квартиры.

В настоящее время подозреваемые задержаны, по уголовному делу проведены первоначальные следственные действия, изъято орудие преступления, допрошены свидетели, назначены экспертизы, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в первом полугодии 2018 года раскрываемость убийств следователями регионального управления СК России составила 92%. Всего было раскрыто 24 убийства, а также 19 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего впоследствии смерть потерпевшего.