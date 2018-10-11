Киев, 11 октября, 2018, 04:07 — ИА Регнум. Безмерное стремление новоукраинской хунты в Европу заступило на очередной этап в виде автокефализации украинского православия. При этом логика, которую демонстрируют Петр Порошенко и его единомышленники, показывает желание прийти не просто в Европу, а в самые темные годы европейской истории. О подготовке на Украине почвы для религиозного конфликта рассказывает автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

Борьба с еретиками

Проект автокефализации — чистейшей воды вмешательство государства в дела Церкви. История средневековой Европы, да и Европы нового времени вплоть до Великой Французской революции, полна эпизодами страшнейших боен, устроенных якобы цивилизованными европейцами во имя различного понимания церковных принципов, как богословских, так и чисто административных.

Европейская любовь, идущая еще от диких германцев, любовь к агрессии во многих случаях оказывалась сильнее христианских заповедей и выкашивала европейское население в обильных количествах. Именно по этому пути намереваются вести Украину те, кто затевают аферу с автокефалией, ставя нацистско-государственный принцип выше вероучительного.

Читайте статью Церковь Украины и Варфоломеевская резня: «Куда, куда бежите вы, безумцы?» и другие публикации Марьяна Сидорива об украинской политике.