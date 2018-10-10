Ленинградская область, 10 октября, 2018, 13:14 — ИА Регнум. За девять месяцев 2018 года в регионе введено 2,089 млн кв. м жилья, что составляет 92% от годового плана текущего года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин в ходе Всероссийского жилищного конгресса.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

«И у нас еще очень большой задел для будущего — строительство ведется на 669 строительных площадках, общей площадью возводимого жилья 10,5 млн кв. метров», — рассказал Москвин.

По данным властей региона, в Ленинградской области заключено 74 тыс. договоров долевого участия и более 20 тыс. договоров жилищно-строительного кооператива. В целом за последние пять лет в регионе было введено более 12 млн кв. м жилья.

По словам Михаила Москвина, темпы исполнения плана по вводу жилья в рамках «майских указов» — программы улучшения жилищных условий россиян, в Ленобласти на 5% превышают показатели прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в бюджете Ленобласти на формирование комфортной среды и строительство жилья будет выделено 3,4 млрд рублей.