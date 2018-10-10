Мадрид, 10 октября, 2018, 12:50 — ИА Регнум. Испания не может предъявить обвинение российскому правительству во вмешательстве в каталонский кризис 2017 года. Доказательств этому нет. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель.

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МИД РФ ждёт от Испании доказательств вмешательства РФ в каталонский кризис

«Есть данные, что год назад, в разгар каталонского кризиса, в сети произошло увеличение трафика с серверов на российской и венесуэльской территориях. Однако я не могу обвинить российское правительство без доказательств», — сказал глава внешнеполитического ведомства в интервью изданию La Vanguardia.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Россия вмешивалась в каталонский конфликт на стороне сепаратистов с целью дестабилизации обстановки в стране впервые официально утверждалось в докладе, распространённом 21 мая 2018 года Национальным разведывательным центром (CNI) Испании.

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Пучдемон назвал фейком «российский след» в каталонском кризисе

Ранее, в ноябре 2017 года, глава МИД Испании Альфонсо Дастис заявлял, что Мадрид не имеет доказательств причастности правительства России к подозрительному интернет-трафику, который можно отнести к каталонскому процессу. В Кремле назвали все обвинения Мадрида в адрес РФ о «вмешательстве» в каталонский процесс «голословными». По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, они призваны отвлечь внимание от внутренних проблем в стране.