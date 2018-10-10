Магас, 10 октября, 2018, 12:38 — ИА Регнум. В Ингушетии 10 октября прошло внеочередное заседание парламента, созванное для пересмотра закона об административной границе с Чечней. На нем присутствовали всего 11 депутатов из 31. Ввиду отсутствия необходимого для кворума количества парламентариев голосование не состоялось, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Народного собрания.

parlamentri.ru Народное Собрание Республики Ингушетия

«Несколько депутатов, высказав свою позицию по предмету обсуждения, покинули зал, отказавшись участвовать в работе внеочередного заседания парламента», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседание выносились два основных вопроса — отмена предыдущих итогов голосования по закону об административной границе между Ингушетией и Чечней и рассмотрение проекта нового закона «Об утверждении соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой».

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Напомним, 4 октября Народное собрание Ингушетии приняло закон об административной границе с Чечней. Как сообщалось, 17 депутатов из 25, присутствовавших на заседании, проголосовали за принятие документа. Трое проголосовали против, еще пятеро — воздержались.

Однако позже ряд депутатов заявил, что результаты голосования сфальсифицированы и что якобы большинство из них проголосовали против. Недовольные таким ходом событий жители республики вышли на митинг перед парламентом. Они требуют пересмотра вопроса о границе с соседями.

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