Иркутск, 10 октября, 2018, 12:40 — ИА Регнум. В связи с ускорившейся ротацией руководителей различных рангов и использованием так называемых социальных лифтов для чиновников, избирательная комиссия Иркутской области, информируя о выборах, запланированных в регионе на 2019 год, сделала уточнение, что «количество кампаний может измениться в случае досрочного сложения полномочий мэров, глав поселений или депутатов». Такой вывод можно сделать из официальной информации, опубликованной сегодня, 10 октября, на сайте регионального избиркома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

В целом, если сентябрь будущего года «будет более спокойным по сравнению с предыдущими годами», как на то рассчитывают в Иркутской области, то в единый день голосования 8 сентября 2019 года регион проведёт 55 избирательных кампаний.

Большую часть из них (30) организуют с целью избрания глав и мэров муниципальных образований. В ходе ещё двадцати пяти определятся составы представительных органов — дум муниципальных образований.

Напомним, в единый день голосования 2018 года в Иркутской области состоялась 161 избирательная кампания. Выбирали, в том числе, депутатов в региональное законодательное собрание. Однако наиболее масштабными местные выборы были в 2017 году, тогда состоялось 543 избирательные кампании.