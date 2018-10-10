Москва, 11 октября, 2018, 01:24 — ИА Регнум. Внутренние конфликты, привлекающие внимание российского общества, находящиеся на слуху и в поле зрения СМИ, зачастую являются лишь производными от более глубоких, скрытых противоречий. В чем состоит главная подоплека конфликта экономического, базисного для российской действительности, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Александр Халдей.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Интересы экспортно ориентированного сырьевого сектора и сектора промышленного производства — вот что никак не удается совместить в рамках единой российской экономики. Причины сего явления вполне очевидны: дорогая нефть и рост цен на то, что из нефти производится, есть источник экономического счастья для экспортеров сырья. Но то же явление становится бедствием для производственников, завязанных на цену топлива, которая в свою очередь сильно влияет на стоимость конечной продукции.

И сделать выбор в пользу одного или другого сектора не представляется возможным, ведь экспорт сырья дает крупную прибыль, а в промышленном производстве (и торговле) занята большая часть населения России. То есть, по сути, это выбор между населением и деньгами. Проблемы же олигархизации российского политикума в этом разрезе предстают как второстепенные. Можно любить или не очень любить Олега Дерипаску, но есть позиция, согласно которой не помогать ему в тяжелой ситуации — значит, поставить под угрозу благополучие сотен тысяч людей, которые трудятся на его предприятиях.

Очевидно, что существующая структура экономики нездорова и опасна для страны, так как содержит в себе неустраняемый конфликт. Но изменить ее крайне тяжело, и времени на это может понадобиться довольно много. Другим интересным моментом в данном раскладе предстает фигура национального лидера, превращенного волею судьбы в канатоходца, постоянно идущего над пропастью, сохраняя равновесие. Способна ли нынешняя Россия обходиться без такого лидера?

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