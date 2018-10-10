Москва, 10 октября, 2018, 12:33 — ИА Регнум. Наложение санкций грозит серьезными рисками росту российской экономики и выполнению президентского указа. Об этом заявил на заседании правления РСПП глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

Безусловно, санкционные проблемы создают высокие риски для темпов роста экономики в ближайшие годы, отметил он. Существуют сценарии аккредитованного при ЦБ РФ рейтингового агентства АКРА о том, что рассматриваемые санкции грозят снижением темпов роста и рецессией в 2019 году.

Кудрин назвал риски от санкций большим вызовом для реализации всех целей президента.

Как сообщало ИА REGNUM, зампредседателя ЦБ РФ Василий Поздышев ранее заявил, что возможность введения Вашингтоном новых санкций против РФ не отразилась на динамике вкладов в августе и сентябре. Регулятор не рассматривает сейчас новые санкции как фактор, влияющий на состояние вкладов.

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