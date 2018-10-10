Пхеньян, 10 октября, 2018, 12:15 — ИА Регнум. Приглашение главы Католической церкви в КНДР вписывается в контекст потепления отношений между двумя корейскими государствами, Северной и Южной Корее нужен символ и покровитель их сближения, и папа Римский Франциск вполне может им стать, отметил в среду, 10 октября, шеф-редактор церковно-политической редакции ИА REGNUM Станислав Стремидловский, комментируя заявление Ким Чен Ына о желании пригласить папу римского в Северную Корею.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Как сообщалось ранее, Ким Чен Ын выразил намерение пригласить папу Франциска посетить Пхеньян, при этом предложение будет передано через главу Южной Кореи, который посетит Ватикан 18 октября.

«Неожиданная на первый взгляд инициатива северокорейского лидера вписана в контекст значительного потепления отношений между двумя корейскими государствами. Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин делает заметные шаги навстречу Северной Корее, и Ким Чен Ын отвечает ему взаимностью.

При этом возможное объединение двух Корей, очевидно, не обрадует их соседей, прежде всего Японию и Китай, потому что объединённая Корея стала бы мощным государством и их конкурентом. В такой ситуации корейцы нуждаются в ярком образе их сближения.

Папа Франциск постоянно декларирует принцип разрушения стен и наведения мостов. И он — именно тот человек, которого корейцы видят в качестве символа и покровителя их сближения. Либеральная общественность, конечно, будет упрекать папу в том, что он встречается с «диктатором». Но и Святой Престол, и корейцы это переживут.

Можно напомнить, что присутствие католиков в Северной Корее было весьма активным. В 1950 году там было 57 храмов и около 55 тысяч католиков, которые вели активную миссионерскую работу. Потом власти начали репрессии в их отношении, хотя после 1989 года постепенно отходили от прежней жесткости.

Пример Китая показывает, что коммунистическая идеология, если ее в КНР все еще можно так называть, вполне сочетается с христианством, в частности с католичеством. Южнокорейские католики сейчас ждут момента, когда Пхеньян разрешит свободно проводить службы. Они готовят миссионеров, чтобы отправить их в Северную Корею, как только «бамбуковый занавес» рухнет.

Можно предполагать, что все эти вещи будут озвучены главой Южной Кореи во время его встречи с папой, которая пройдет 18 октября в Ватикане. Допускаю, что и Франциск найдет возможность заехать в Северную Корею — например во время визита во Вьетнам. Можно надеяться, что этот план будет реализован. Получение христианами свободы исповедания — это несомненное благо».