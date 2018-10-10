Донецк, 10 октября, 2018, 12:12 — ИА Регнум. Заявления украинских военных о зачистке одного из населенных пунктов в «серой зоне» Донбасса являются вымыслом. Об этом со ссылкой на управление Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщает агентство «Новости Донецкой Республики».

Цитата из х/ф «Три товарища». Реж. Семён Тимошенко. 1935. СССР «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути»

В Народной милиции ДНР подчеркнули, что военнослужащие продолжают оставаться на своих позициях, никаких продвижений сил противника на территорию республики отмечено не было.

«Предполагаем, что это очередная мнимая победа, придуманная украинским командованием», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в штабе Операции объединённых сил (ООС) Украины заявили, что украинские силовики провели зачистку одного из населенных пунктов в «серой» зоне в Донбассе и продвинулись вперед более чем на километр.

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