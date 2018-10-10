Москва, 10 октября, 2018, 12:10 — ИА Регнум. Средства, выделенные субъектам РФ из федерального бюджета приоритетного в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» на ремонт дорог, осваиваются на низком уровне. По данным на 1 августа 2018 года израсходовано 9,4 млрд рублей, что составляет лишь 30% от выделенных средств. Таковы результаты проверки Счетной палаты РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дорога

По словам аудитора Счетной палаты Валерия Богомолова, исполнение трансфертов полностью отсутствовало в Башкирии и Свердловской области, а Ульяновская область не направила на реализацию проекта средства консолидированного бюджета.

Лучшие результаты по ремонту дорог показали регионы, где хорошо организована работа «проектных офисов» — это Саратовская, Пензенская и Астраханская области. В Красноярском крае выявлен ряд нарушений финансовой дисциплины и законодательства. Полностью завершены ремонтные работы дорог в Калининградской, Новосибирской и Челябинской областях. Информационное письмо будет направлено в Минтранс, а обращение — в Генпрокуратуру РФ.

При этом в Счетной палате РФ отметили, что в результате реализации проекта в 2017 году протяженность автодорог, соответствующих нормативам, увеличилась с 38% до 52,5% (26,2 тыс. км), а количество ДТП снизилось на 50% (с 2813 до 1403 случае). Всего в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги» принимают участие 36 регионов России с общей протяженностью дорожной сети 49,8 тыс. км.

Читайте: Регионы России получат более 17 млрд рублей на развитие дорог

Как сообщало ИА REGNUM, в России до 2020 года планируется построить 1,5 тыс. километров новых федеральных трасс. По данным Росавтодора, в 2017 году в 25 регионах России были введены абсолютно новые федеральные объекты — это 270 километров дорог и 18 мостов. В нормативное состояние приведено более 77 автодорог в стране.

А также: Правительство РФ выделило 2,9 млрд рублей «на дороги» шести регионам страны