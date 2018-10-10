Обнинск, Калужская область, 10 октября, 2018, 12:02 — ИА Регнум. 37 педагогов из Обнинска Калужской области принимают участие во Всероссийском исследовании компетенций учителей, которое проводится с 9 октября в рамках национальной системы профессионального учительского роста. Как сообщила на планёрке в администрации города начальник управления общего образования Татьяна Волнистова, тестирование уже прошли учителя истории, русского языка, литературы и экономики. Всего 15 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Admobninsk.ru Молодой педагог

По словам главы ведомства, диагностический материал тестирования содержит не только анкеты по занятости учителей, но и вопросы по психолого-педагогическим компетенциям и компетенции по предмету. Диагностика длится 200 минут и проводится на базе средней школы №4.

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11 октября протестируют 14 учителей: преподавателей права, математики, информатики, обществознания. 15 октября — восемь учителей по предмету, связанному с основами нравственного воспитания.

«По информации Рособрнадзора, результаты диагностических работ будут деперсонифицированы, и нам представят лишь общие данные по городу. При этом каждый учитель сможет ознакомиться со своим результатом в личном кабинете и определить для себя дальнейшую траекторию педагогического развития», — сказала Татьяна Волнистова.

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Начальник управления общего образования отметила, что государственная политика такова, что система карьерного роста учителей будет пересматриваться.

«Планируется отказ от категорий в пользу новых должностей: старший учитель, ведущий учитель и учитель-наставник. Уже разработана дорожная карта по переходу на новую систему профессионального учительского роста, но переход будет осуществлен только после обсуждения с педагогической общественностью», — подчеркнула Волнистова.

Напомним, национальная система профессионального учительского роста — это часть федерального проекта «Учитель будущего», который реализуется в рамках нацпроекта «Образование». В связи с этим предполагается, что к 2024 году не менее половины педагогов должны будут пройти переподготовку после диагностики.