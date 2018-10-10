Тольятти, Самарская область, 10 октября, 2018, 11:18 — ИА Регнум. В городской думе самарского Тольятти 10 октября в очередной раз сорвали заседание — партийное противостояние и отсутствие решающего большинства у какой-либо из сторон мешают выбрать председателя. Депутаты объявили перерыв до 18 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в местном отделении КПРФ, имеющей большинство в парламенте.

Крнстантин Трутовский. Помещики-политики.1864

Напомним, первое заседание тольяттинского парламента началось 5 октября. На пост спикера было выдвинуто две кандидатуры — Николай Остудин от «Единой России», набравший 16 голосов, и Юрий Сачков от КПРФ — 17 голосов. При этом для выбора председателя в думе из 35 человек должно быть не менее 24 голосов «за». В связи с тупиковыми результатами голосования выборы перенесли на 10 октября.

Однако ситуация повторилась. Как сообщают местные СМИ, заседание органа представительной власти Тольятти продлилось всего 15 минут и снова было прервано — сначала до 15-го, а затем до 18 октября. По заявлениям единороссов, из-за политических амбиций оппозиционных партий дума не может начать нормальную работу, тогда как избиратели ждут своих депутатов и конкретных дел с их стороны. Коммунисты, в свою очередь, напротив, оттягивают выборы спикера и начало думской работы, так как рассчитывают получить поддержку прокуратуры в вопросе об изменении регламента работы думы.

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, после выборов 9 сентября состава городской думы седьмого созыва, в результате которых большинство мест — 17 — получили представители КПРФ, депутаты прошлой думы собрались на внеочередное заседание 1 октября и внесли поправки в регламент: для принятия решения вместо простого большинства (19 человек), обеспечиваемого блоком КПРФ и ЛДПР, теперь нужно две трети голосов (24 человека).

По мнению коммунистов, это было сделано для того, чтобы обеспечить господство единороссов в новом парламенте и не позволить «красным» проводить свою политику. Депутаты от КПРФ решили доказать нелегитимность поправки в суде. Для подкрепления своих действий они ждут заключения прокуратуры.

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