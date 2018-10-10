Донецк, 10 октября, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Житель подконтрольного Киеву города Дружковки признан в ДНР виновным в шпионаже в пользу Украины. Гражданин К. проведет 14 лет в местах лишения свободы, сообщают 10 октября «Новости Донецкой Республики».

За барной стойкой

Как установило следствие, в октябре 2016 года житель Дружковки, работавший барменом в одном из донецких кафе, находился в подконтрольном Киеву Красноармейске. Там его завербовали сотрудники СБУ и дали задание собрать сведения по месту работы.

Данные бармен собирал с помощью устройства, переданного ему украинской спецслужбой. Прибор мужчина установил под одним из столиков и включил режим записи. Полученную информацию бармен позже передал сотрудникам СБУ.

Военный трибунал на правах палаты Верховного Суда ДНР признал К. виновным в шпионаже и незаконном обороте спецсредств, предназначенных для негласного получения информации. В качестве наказания К. назначено 14 лет лишения свободы.

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