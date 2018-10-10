Махачкала, 10 октября, 2018, 10:57 — ИА Регнум. На территории Буйнакского и Кумторкалинского районов Дагестана отменет режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает представитель оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) в республике.

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«Режим прекращен в 10:00 мск в связи с завершением всех оперативных мероприятий», — цитирует ТАСС слова представителя НАК.

Напомним, ранее сообщалось, что в указанных районах Дагестана 27 сентября был введен режим КТО.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября в Дагестане из-за проведения контртеррористической операции (КТО) был закрыт Буйнакский перевал.

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