Чита, 10 октября, 2018, 10:57 — ИА Регнум. Эхо летнего мощнейшего наводнения в Забайкалье ещё долго будет давать о себе знать. Но помимо десятков разрушенных мостов и сотен километров дорог, восстанавливать которые придётся теперь не один год, жители региона столкнулись с трудностями в получении выплат и компенсаций за утраченное имущество. По словам и.о. губернатора Забайкальского края Александра Кулакова, которого цитирует Baikal24.ru, в суде сейчас находятся порядка 350 исков от пострадавших.

Оскар Клод Моне. Паводок. 1896

«Кто-то был без прописки, у кого-то не было зарегистрировано жилье, в котором они проживали. Эти люди подали заявления», — пояснил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мощнейшее наводнение в Забайкалье спровоцировали осадки. В ночь на 8 июля после месяца проливных дождей реки вышли из берегов и затопили несколько территорий. Но только когда большая вода вплотную подошла к Чите, власти объявили режим ЧС. Пострадавшими стали более 15 тысяч человек.

Но ещё в середине июля врио министра сельского хозяйства Забайкальского края Владимир Лоскутников заявлял, что у горожан и жителей Читинскоого района возникнут проблемы с выплатой компенсаций, поскольку нет необходимых документов.

«1180 затопленных участков, и ни один не занесён в похозяйственную книгу», — пояснил чиновник.

А сити-менеджер Читы Олег Кузнецов не исключил, что если читинцы не получат выплаты, может произойти социальный взрыв.