Москва, 10 октября, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Минпромторг ожидает роста экспортной выручки до 205 млрд долларов к 2024 году, передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Объем финансирования по всему комплексу мер поддержки промышленного экспорта на ближайшие шесть лет составляет 420 млрд рублей. Эти средства должны обеспечить индустриальному бизнесу рост экспортной выручки к 2024 году до 205 млрд долларов», — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

Практически четверть этой суммы должны сформировать отрасли машиностроения, указал министр.