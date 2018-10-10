Санкт-Петербург, 10 октября, 2018, 10:42 — ИА Регнум. Комитет по госиспользованию и охране памятников (КГИОП) Санкт-Петербурга обратился в Октябрьский районный суд города с исковым заявлением о понуждении Мариинского театра к исполнению охранных обязательств в отношении объекта культурного наследия регионального значения «Дом кн. Шаховской (купца Чугреева)». В этом доме (Садовая улица, 61) в 1836—1837 годах жил великий русский поэт Михаил Лермонтов.

Дарья Драй ИА REGNUM Садовая 61

Как напомнили 10 октября в КГИОП, ФГБУК «Государственный академический Мариинский театр», которому передано здание, было обязано в срок до 8 сентября 2018 года на основании задания КГИОП разработать проект по сохранению объекта культурного наследия и согласовать его с комитетом.

«Проектная документация, которая должна предусматривать ремонт и реставрацию несущих конструкций, крыши, лицевых и дворовых фасадов, внутренних помещений, до настоящего времени в КГИОП не поступила», — констатировали в комитете Смольного по охране памятников.

В связи с неисполнением этих работ в установленный срок и последовало обращение в суд.

Дарья Драй ИА REGNUM Садовая 61

КГИОП ранее уже требовал через суд выполнить первоочередные противоаварийные работы. Тогда пользователь дома Лермонтова добровольно приступил к исполнению исковых требований, закрыв контур здания и световой фонарь. В связи с этим судебное заседание было отложено.

Дарья Драй ИА REGNUM Садовая 61

Как сообщало ИА REGNUM, в 2012 году правительство Петербурга поручило передать дом и соседние строения Мариинскому театру под отель для приема гастролирующих артистов. Обременением город назначил создание историко-культурного центра, посвящённого Лермонтову. Однако по проекту мемориальная зона не предусматривается в бельэтаже, где была квартира Лермонтова, под нее отводится помещение технического назначения на первом этаже, где раньше располагался зоомагазин.

Это вызвало возмущение градозащитников. В мае 2017 года законодатели Санкт-Петербурга спросили у губернатора Георгия Полтавченко о судьбе будущего мемориального музея Михаила Лермонтова. Депутаты просили прояснить, считает ли он необходимым музеефицировать помещения бывшей квартиры № 1.

Дарья Драй ИА REGNUM Садовая 61

Доходный дом княгини Шаховской был построен в начале XIX века. Это было трехэтажное здание в стиле классицизма, увенчанное треугольным фронтоном. Осенью 1836 года в квартире № 1 на втором этаже поселился Михаил Лермонтов вместе с бабушкой Елизаветой Арсеньевой. Здесь же он написал «Бородино», «Героя нашего времени», «Демона».

В конце XIX — начале XX веков дом был подвергнут неоднократной перестройке, а в 1962 году на его фасаде появилась гранитная мемориальная доска, которую позднее демонтировали. Сейчас расселенный более десяти лет назад дом Шаховской пребывает в аварийном состоянии.