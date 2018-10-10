Чита, 10 октября, 2018, 10:27 — ИА Регнум. Как и предупреждали некоторые аналитики и участники топливного рынка, предпринятых российским правительством мер по сдерживанию цен на бензин оказалось недостаточно, и с начала октября 2018 года на АЗС вновь начали ощутимо дорожать бензин и дизельное топливо. Очередное свидетельство тому — информацияЗабайкалкрайстата, известившего, что повышение цен на бензин автомобильный марки АИ-92 составило 1,0%, на бензин марок АИ-95 и АИ-98 — 0,8%. Дизельное топливо подорожало на 0,9%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

Цены на АЗС стали отпускать и в других регионах. К примеру, 8 октября неформальную договоренность с правительством о заморозке цен на дизель нарушила «Петербургская топливная компания», подняв за сутки цену дизтоплива сразу на 8 процентов. В результате стоимость литра так необходимого для окончания посевной кампании нефтепродукта превысила 50 рублей.

Динамика потребительских цен на бензин и дизельное топливо в Чите с 1 по 8 октября 2018 года:

(в рублях за литр)

17

сентября

24

сентября

1

октября

8

октября

Бензин автомобильный марки АИ-92

43,23

43,23

43,27

43,68

Причиной такого непослушания стали рекордно подскочившие на бирже оптовые цены. На рынке сложилась отрицательная маржинальность при продаже дизельного топлива, и заправки, которые продолжают торговать по прежним ценам, начинают работать в убыток.