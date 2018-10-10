Астана, 10 октября, 2018, 10:25 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил религиозным лидерам использовать преимущества новых технологий в борьбе за мир и согласие на глобальном уровне, сообщает 10 октября агентство «Казинформ».

Станислав Савицкий. Миру — мир!

Для достижения цели глава государства предложил создать на базе съезда мировых и традиционных религий информационный портал. Планируется, что ресурс поможет изучать и применять методы укрепления устойчивости к любым проявлениям религиозного радикализма.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в Астане проходит съезд мировых и традиционных религий. В нем принимают участие 82 делегации из 46 стран мира.