Эль Сегундо, США, 10 октября, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Производитель кукол Барби, американская компания Mattel объявила о проекте по борьбе с гендерными стереотипами с целью повысить у девочек уверенность в себе, пишет газета Kurier.

Куклы Барби

9 октября компания сообщила о проекте Dream Gap, который должен помочь девочкам поверить в себя и осуществить свои мечты. Исследования показали, что уже в возрасте пяти лет девочки считают свой пол менее умным и способным.

Компания Mattel будет финансировать исследования и информировать общественность о достижениях в борьбе с гендерными стереотипами. Кроме того, каждый год компанией будет представлено 10 новых женских образов — образцов для подражания.

Спроектированная в 1959 году кукла Барби неоднократно критиковалась за нереалистичную фигуру, которая формирует у детей ложные представления о красоте: слишком длинные ноги, чрезмерно узкая талия и пышный бюст.

В 2016 году фирма выпустила новую линию игрушек, где были представлены куклы с тремя типами фигуры и с семью вариантами цвета кожи.

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