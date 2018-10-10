Пермь, 10 октября, 2018, 10:11 — ИА Регнум. В Перми старшеклассник проник в школу с ножом. Информресурсы сообщают, что школьник хотел пугать холодным оружием учеников младших классов. По некоторым данным, подросток даже приставлял нож к животу младшеклассника. Однако правоохранители этот факт опровергли, заявив, что на записи с видеокамер наблюдения нет такого свидетельства.

Mr Seb Нож

Между тем факт, что ребенок пронес в школу холоднее оружие и угрожал детям, подтвердился. Параллельно с полицейской проверкой в школе работают и чиновники мэрии. Проводится служебная проверка.

В департаменте образования Перми отметили, что инцидент между школьниками произошел на перемене. Дежурный учитель в это время в коридоре отсутствовал. Дети пожаловались своему учителю на вооруженную угрозу, педагог провел с подростком профилактическую беседу, но об инциденте директора проинформировал лишь на следующий день, 9 октября.

Примечательно, что со дня вооруженного нападения на школу № 127 Перми прошло не так много времени, и в памяти пермяков еще свежи эмоции. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года вооруженные ножами старшеклассник и бывший ученик образовательного учреждения проникли в здание школы и во время урока напали на учителя и учеников четвертого класса. Пострадали 15 человек, 11 были госпитализированы. После шокирующего случая, прогремевшего на всю Россию и за ее пределами, началось активное обсуждение мер безопасности в школах. Заговорили о необходимости металлодетекторов во всех школах. Тем временем ряд экспертов говорили о том, что меры должны быть комплексными и заключаться не только в отгораживании территории школ от внешнего мира.