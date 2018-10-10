Сараево, 10 октября, 2018, 10:09 — ИА Регнум. В результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Боснии погиб один человек, еще девять получили ранения, сообщает американское агентство Associated Press.

Цитата из х/ф «Забриски пойнт». Реж. Микеланджело Антониони. 1970. США, Италия Взрыв

По словам доктора Маливойко Зубича, который находился в отделении экстренной медицины в городе Босански-Бро, медицинская помощь потребовалась девяти пострадавшим, шесть из которых были направлены в больницы близлежащего города Добой.

Власти заявили о начале расследования причин происшествия.

Напомним, взрыв на предприятии произошел вечером 9 октября. Само предприятие принадлежит российской нефтяной компании «Зарубежнефть».

Читайте также: В Боснии и Герцеговине при взрыве на заводе пострадали рабочие