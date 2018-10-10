Москва, 10 октября, 2018, 10:07 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмущен ситуаций с тем, что тонны красной икры гниют на Камчатке, передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября.

Джон Сингер Сарджент. Эскиз лосося. 1901

«Контрабандисты, браконьеры, икра прямо из ведер льется по улицам, рыба, выпотрошенная, валяется», — обрисовал ситуацию Жириновский.

По мнению депутата Госдумы, властям следовало мобилизоваться к путине.

«Можно было бросить дополнительные силы, рыбаков с Сахалина, Приморья, других регионов, но сохранить всю эту икру — это же ценный продукт питания! А мы опять агрессия — наказать, арестовать, икру — в канаву, браконьеров — за шкирку!» — возмущен парламентарий.

«Если бы вся Камчатка вышла на сбор этой рыбы… Нельзя иметь мощности для всей той рыбы, которая раз в сто лет приходит, ни одна экономика не выдержит, но организуйтесь, (введите) либо запреты жесткие, либо (надо) все легализовать», — говорит Жириновский.

На Камчатке в очередной раз на помойку выбросили тонны красной икры. Жители полуострова возмущены безобразным отношением к богатствам региона. Камчатцы уверены — тонны лосося и красной икры выбрасывают на свалки, в леса и в поля нерадивые промышленники, чтобы не сбить цены на рыбопродукцию и не потерять прибыль. В Росрыболовстве уверяют, что тонны лосося и икры, сгнившие на Камчатке, — дело рук браконьеров.