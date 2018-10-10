Тамбов, 10 октября, 2018, 10:01 — ИА Регнум. Тамбовского бизнесмена Джамала Шамояна объявили в федеральный розыск по делу о мошенничестве. Как сообщила газета «Коммерсантъ», бизнесмену вменяется мошенничество с деньгами, выделенными, в том числе, и на ремонт дорог в Знаменском районе. Ранее махинации с этими деньгами привели к приговору в отношении экс-мэра Тамбова Юрия Рогачева.

Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США Внимание, розыск!

По данным издания, ранее Октябрьский районный суд Тамбова не смог вынести приговор по делу, так как Джамал Шамоян скрылся, а его место пребывания — неизвестно. Брат бизнесмена уже приговорен к пяти годам лишения свободы.

ИА REGNUM напоминает, что ранее экс-глава администрации Тамбова был приговорен к трем годам условно за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. В суде было доказано, что, будучи главой Знаменского района региона, Юрий Рогачев подписал контракты на ремонт двух участков дорог с компанией ООО «Строй-Лайн». Позже также были подписаны документы об объеме и стоимости работ, на основании которых компания получила 70 млн рублей по одному контракту и 47 млн рублей — по второму. Глава района знал, что фактически работы проведены не были.

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