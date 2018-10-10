Новосибирск, 10 октября, 2018, 09:57 — ИА Регнум. Цена на газовое моторное топливо в Новосибирской области растёт шестой месяц подряд, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Так в сентябре по сравнению с августом оно стало дороже на 9,8%, а с начала года — на 41%.

Скриншот с официального сайта Новосибирскстата

«При этом цены на автомобильный бензин и дизельное топливо практически не изменились. Аналогичные тенденции отмечены в Омской и Кемеровской областях, Республике Алтай», — сообщает орган статистики.

Согласно данным на сайте Новосибирскстата, в сентябре газомоторное топливо в Новосибирской области стоило 26,64 рублей за литр, бензин марки АИ-92 — 40,21 рублей за литр, АИ-95 — 43,16 рублей, АИ-98 — 47,54 рублей, дизельное топливо — 45,32 рублей за литр.

Скриншот с официального сайта Новосибирскстата

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе по сравнению с июлем газовое моторное топливо в Новосибирской области подорожало на 6,3%, с начала года — на 28,4%.