Ростов-на-Дону, 10 октября, 2018, 09:53 — ИА Регнум. В Ростовской области принято решение об отмене карантина по африканской чуме свиней (АЧС). Ограничения действовали около месяца на отдельной территории Волгодонского района, сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Иван Шилов ИА REGNUM Чума свиней

В ведомстве уточнили, что в начале сентября вблизи хуторов Рябичев и Холодный были найдены трупы свиней, павших от АЧС. На территории двух несанкционированных свалок специалисты провели санитарные мероприятия, ветеринары провели дезинфекцию, а также мониторинг поголовья свиней, находящихся в личных подсобных хозяйствах. Результат исследований — отрицательный.

Вместе с тем в это же время африканская чума свиней (АЧС) пришла в Константиновский район. Вирус был обнаружен в станице Николаевской у павшего в одном из местных личных подсобных хозяйств хряка и у павшей свиньи, найденной на несанкционированной свалке неподалёку от станицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года вспышка АЧС была зафиксирована в Целинском районе. В связи с этим был введён режим чрезвычайной ситуации.