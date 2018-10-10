Сан-Лоренсо, Испания, 10 октября, 2018, 09:54 — ИА Регнум. Пять человек погибли при наводнении в муниципалитете Сан-Лоренсо на испанском острове Майорка, пишет газета El Mundo 10 октября.

Карло Сарачени. Наводнение

Двое из погибших — граждане Великобритании. По данным местных средств массовой информации, без вести пропали около 20 человек, в том числе британские туристы. Наводнение стало результатом интенсивных ливней.

В Сан-Лоренсо развернута спасательная операция, власти прислали на подмогу 80 военнослужащих и семь военно-транспортных средств. Для людей, изолированных от своих домов, обустроено убежище в помещении спортивного центра.