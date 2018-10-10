Киев, 10 октября, 2018, 09:36 — ИА Регнум. Начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Виктор Муженко отдал приказ об усилении охраны военных складов и арсеналов. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Украины.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Горе-страж

Охрана и оборона складов и арсеналов хранения боеприпасов усилена на всей территории Украины. Приказ отдан в связи с ЧП в Черниговской области, где продолжается пожар и детонация снарядов на арсенале в Ичне.

Читайте также: Нацполиция Украины: Основная версия причин ЧП на военном складе — диверсия

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на складах близ Ични начался в ночь на 9 октября. Из района ЧП эвакуированы около 10 тыс. человек. Взрывы на арсенале не прекращаются, из-за чего не начата ликвидация ЧС.

В состоянии готовности находятся два пожарных самолета, медицинские самолет и вертолет, а также семь пожарных поездов. Для проведения первоочередных спасательных работ в районе ЧП находятся 764 человека и 163 единицы техники, создан резерв на случай усугубления обстановки.