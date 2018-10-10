Томск, 10 октября, 2018, 09:42 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ пресекли в Томской области деятельность международной террористической организации «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 10 октября пресс-служба регионального управления ФСБ.

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По данным ведомства, члены группировки при личных встречах и через мессенджер Telegram склоняли граждан к участию в боевых действиях на территории Сирии и совершению терактов в России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге Московский окружной военный суд на базе аналогичного суда Петербурга начал рассмотрение уголовного дела двоих молодых выходцев из Туркестана, которые обвиняются в покушении на участие в деятельности террористической организации.

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