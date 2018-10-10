Вашингтон, 10 октября, 2018, 09:20 — ИА Регнум. Заявление постоянного представителя США в ООН Никки Хейли о ее грядущей отставке — добрая весть для дипломатии США, поскольку бывший губернатор Южной Каролины показала свою непригодность к тому, чтобы занимать этот пост, пишет Дэниэл Ларисон в статье для американского издания The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Никки Хейли

Читайте также: Politico: Постпред США в ООН как будто страдает раздвоением личности

Так, Хейли продемонстрировала свою неподготовленность к работе, была склонна к тому, чтобы делать необоснованные заявление, выступать с неразумными требованиями и ненужными угрозами. Каждый раз, когда она угрожала применить силу в ответ на ракетные испытания, лгала о ядерной сделке с Ираном или грозила «запомнить» всех, кто не поддерживал США на голосованиях в ООН, она просто доказывала, что она плохой дипломат и неэффективный представитель США.

Читайте также: Постпред США: «Нельзя позволить Ирану иметь ядерное оружие»

Ее пребывание в ООН было ознаменовано ничем не оправданными жестокими действиями в отношении мирного населения Палестины, непростительной защитой бойни в Газе, а также ошибочным решением вывести США из Совета по правам человека. По мере того как в Йемене разворачивался тяжелейший гуманитарный кризис при поддержке США, Хейли пыталась отвлечь внимание международного сообщества своими криками про Иран.

Читайте также: Демарш в СБ ООН: Хейли не захотела слушать посла Палестины

Хейли недоставало понимания сути происходящего, поэтому она полагалась на уже заготовленные материалы. По словам некоторых членов Республиканской партии, постпреда США можно считать хорошим пресс-секретарем администрации, который, словно попугай, передает то, что от нее ожидает Трамп. Но как только у нее в руках не оказывалось заготовленных материалов и нужно было обсудить какой-либо вопрос основательно, выяснялось, что она ничего не понимала.

Автор подчеркивает, что заявление Хейли об отставке также свидетельствует о том, насколько мало заботит подобных ей ястребов сущность тех или иных вопросов. Например, Макс Бут назвал ее отставку «грустным моментом», тогда как известный комментатор Уильям Кристол стал мечтать о том, что Хейли составит конкуренцию Трампу на следующих президентских выборах. Когда такие люди высоко оценивают успехи Хейли, можно с уверенностью говорить, что США будет лучше, если место постпреда в ООН займет кто-нибудь другой.

Читайте также: Нетаньяху поблагодарил Хейли за «борьбу против лицемерия ООН»

Напомним, о своей отставке Хейли заявила 9 октября. Она заявила, что покинет пост постоянного представителя США в ООН до конца года. По некоторым данным, ее место могут занять дочь и зять президента США Иванка Трамп и Джаред Кушнер, а также посол США в Германии Ричард Гренелл.

Читайте также: National Interest: Кто заменит Никки Хейли на посту постпреда США в ООН?