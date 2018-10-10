Липецк, 10 октября, 2018, 09:16 — ИА Регнум. Конкурсный кредитор ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей», которое входит в машиностроительно-индустриальный концерн «Тракторные заводы», не смог через суд добиться расторжения договора поручительства, заключенного по долгам другого участника концерна — АО «Курганский машиностроительный завод». Невыполнение обязательств АО по этому договору и стало причиной банкротных претензий к заводу из Липецка, чьим единственным участником на момент оформления кредита юридически являлся курганский завод. ООО по банкротному иску почти год находится под наблюдением, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Vitaly V. Kuzmin Гусеничный тягач МТ-Т

Липецкий завод ведёт свою историю с 1967 года, когда на тракторном предприятии организовали выпуск базовых шасси для зенитно-ракетных комплексов «Круг». С 2009 года завод был выведен из состава ОАО «Липецкий трактор». Предприятие входит в машиностроительно-индустриальный концерн «Тракторные заводы», который представлен двумя десятками компаний в ряде регионов России: Чувашии, Мордовии, Карелии, Алтайском крае, Владимирской, Волгоградской и Курганской областях. С 2017 года концерн испытывает финансовые трудности в связи с требованиями кредитора — Внешэкономбанка по возврату крупной суммы задолженности по кредитам. Сумма его претензий, по разным данным, составляет 70−90 млрд рублей.

В августе 2018 года, чтобы не допустить банкротства группы, включающей крупнейшие и старейшие заводы страны, было решено передать ее госкорпорации «Ростех». Она должна взять под управление оборонную часть, а для гражданских предприятий будет найден частный инвестор, среди претендентов — «дочка» кипрской компании Tadorix Consultants Limited ООО «Холдинг Транспортные компоненты».

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На сегодня ряд компаний концерна уже находятся на разных этапах банкротства, например, в отношении управляющей компании — ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» введено наблюдение. Слушания по банкротному делу ООО продлятся 26 октября 2018 года. Банкротом также признан гендиректор концерна Альберт Баков, который на сегодня обжалует решение суда. Впереди слушания по делу о банкротстве председателя правления Михаила Болотина.

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Помимо этого, в сентябре 2018 года группа проиграла спор ВЭБ почти на 30 млрд рублей. Долг по кредиту придется выплатить 13 компаниям концерна, но липецкий завод в их число не входит.

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По информации с официального сайта ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей», он является соисполнителем по контрактам внутреннего и внешнего рынка, в том числе и Минобороны РФ.

Между тем 27 декабря 2016 года ПАО «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением о признании завода банкротом. Позднее к нему присоединились еще ряд компаний, в том числе и ПАО «ТрансФин-М», выступившее заимодавцем для АО «Курганский машиностроительный завод», в этой сделке липецкий завод был поручителем.

Примечательно, то же ПАО «ТрансФин-М» было в числе тех кредиторов, что требуют банкротства и курганского завода. По последнему претензии еще не рассмотрены, ни одна из процедур несостоятельности не введена. Слушания по заявлениям ряда кредиторов перенесены на 5 декабря 2018 года.

Липецкому предприятию группы «Тракторные заводы» повезло меньше. 21 декабря 2017 года по требованию второго истца в отношении ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей» был введен первый этап процедуры банкротства — наблюдение. При этом основанием для претензий ПАО послужило невыполнение курганским заводом обязательств по займу на 1 млрд рублей от 2015 года, в котором ООО выступало поручителем.

Заимодавец в декабре 2016 года взыскал с обеих компаний, а также ЗАО «Промтрактор-Вагон» (еще одна компания группы «Тракторные заводы», юрадрес — Чебоксары) задолженность по договору займа в размере 129 124 679,07 рубля, из них 83,2 млн рублей к моменту судебных слушаний так и не были погашены.

Срок наблюдения за липецким заводом должен был закончиться в апреле 2018 года, но к следующему этапу на предприятии так и не перешли, так же как и не было прекращено производство по делу. На проведение первого собрания кредиторов были наложены обеспечительные меры, которые не дают принять решение о дальнейшей судьбе предприятия. К тому моменту ПАО «ТрансФин-М» вошло в реестр кредиторов завода с претензиями на сумму 1 292 035 222 рублей 53 копейки. Это решение пытается оспорить ООО «РТ-Капитал» — еще один кредитор ответчика с суммой претензий почти 830 млн рублей. Слушания, которые блокируют проведение собрания, должны пройти 10 октября 2018 года.

К маю 2018 года в реестре кредиторов липецкого завода помимо перечисленных кредиторов фигурировали ФГАУ «Российский фонд технологического развития» (сумма требований — 107 млн рублей, ОАО «Липецкое торгово-промышленное объединение» (более 49 млн рублей), ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» (почти 28 млн рублей) и ЗАО «Промтрактор-Вагон» (5,5 млн рублей).

Отдельным иском ООО «РТ-Капитал» попыталось признать недействительной в силу ничтожности сделку — договор поручительства, лёгший в основу банкротного дела. В 2015 году ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей» поручилось по займу АО «Курганмашзавода», с которым входит в одну группу компаний и которое было его единственным участником на тот момент. Сумма займа составляла 1 млрд рублей, вернуть долг и проценты за пользование в размере 15,8% годовых «Курганмашзавод» должен до 31 октября 2020 года. Несвоевременная уплата процентов по займу легла в основу иска о банкротстве.

ООО «РТ-Капитал», посчитав, что этот договор поручительства затрагивает его права и законные интересы как конкурсного кредитора, сделало попытку оспорить его. Оно ссылалось на то, что на момент заключения сделки курганский завод был единственным участником липецкого ООО. Суд доводы выслушал и претензии отклонил.

«Заключение договора поручительства №1/15/КМЗ/ДЗ/ДП/ЮЛ, заключенного между ПАО «ТрансФин-М» и ООО «ЛЗГТ», являлось необходимым условием для выдачи кредита ОАО «Курганмашзавод», который на момент заключения сделки являлся единственным участником ООО «ЛЗГТ». Суд соглашается с позицией ОАО «Курганмашзавод», что предоставление поручительств контролируемых лиц за обязательства бенефициаров является обычным в хозяйственной деятельности явлением, представляющим собой акт распоряжения собственником юридического лица своим имуществом», — отмечалось в решении суда.

Решение ещё может быть обжаловано.