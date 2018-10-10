Астана, 10 октября, 2018, 09:15 — ИА Регнум. Борьба за обладание водными ресурсами становится важнейшим геополитическим фактором и может привести к напряженности и столкновениям между народами мира. Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем обращении к участникам VIII сессии совещания сторон Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озёр, сообщает издание InformBuro.

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

Глава государства подчеркнул, что использование водных ресурсов трансграничных рек является одной из приоритетных сфер международного сотрудничества.

Назарбаев выразил уверенность, что форум принесет новый импульс глобальному партнерству в данном направлении.

Напомним, Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озёр была принята 17 марта 1992 года.