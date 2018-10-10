Санкт-Петербург, 10 октября, 2018, 09:15 — ИА Регнум. По просьбе ОАО «РЖД» власти Санкт-Петербурга продлили срок подачи заявок на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения о создании и использовании железнодорожной линии по маршруту «аэропорт «Пулково» — Витебский вокзал». Об этом сообщили в городском комитете по инвестициям.

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Прежний срок приема заявок на конкурс был установлен до 10 октября 2018 года. Определение победителя конкурса было намечено на 12 марта 2019 года. Теперь же дата окончания подачи заявок перенесена на 28 ноября 2018 года. Определение победителя конкурса состоится 22 марта 2019 года.

Как отмечают в Смольном, правительство города пошло навстречу ОАО «РЖД», которое запросило дополнительное согласование деталей реализации проекта в рамках сформированной рабочей группы.

Напомним, проект «аэроэкспресса» между Витебским вокзалом и аэропортом «Пулково» планируется осуществить на принципах государственно-частного партнерства. Ранее его реализация была отложена из-за недостаточного пассажиропотока в петербургском аэропорту. Однако в последние годы количество пассажиров в «Пулково» стабильно растет, и это вновь сделало актуальным тему «аэроэкспресса».

В июне 2018 года по итогам совещания в Смольном с участием представителей ОАО «РЖД» было принято решение об объявлении конкурса на право заключения концессионного соглашения. Правительство Петербурга предложило «РЖД» поддержку в части согласования комплексной транспортной схемы и строительства дополнительного железнодорожного пути, подчеркивают в комитете по инвестициям.

По данным СМИ, причиной решения о продлении конкурса стало письмо главы РЖД Олега Белозерова бывшему губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой отложить выбор концессионера. Источники «Фонтанки» в Смольном считают, что железнодорожники пытаются добиться от городских властей финансирования строительства дополнительного пути в рамках реализации проекта «аэроэкспресса».