Москва, 10 октября, 2018, 09:08 — ИА Регнум. Объем потребления электроэнергии в Единой энергетической системе России по итогам 2018 года может достигнуть 1055,9 млрд кВт•ч, что на 1,5% выше показателей прошлого года, сообщила пресс-служба компании «Системный оператор Единой энергетической системы» (СО ЕЭС) со ссылкой на данные председателя правления предприятия Бориса Аюева.

(сс) jarmoluk Электроэнергия

Выступая с докладом на всероссийском совещании «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года», глава СО ЕЭС отметил большой объем вводов в работу с начала года генерирующего и сетевого оборудования.

«Всего в ЕЭС России введено свыше 4 ГВт генерации, и еще 1,5 ГВт планируется ввести до конца года», — говорится в сообщении.

Также энергетики ввели более 15 электросетевых объектов высокого класса напряжения, согласовали более 700 томов проектной и рабочей документации, выдали свыше 500 заданий на изменение настроек устройств релейной защиты и автоматика и обеспечили проведение более 80 испытаний энергоблоков электростанций.

Системный оператор ЕЭС — специализированная организация, осуществляющая централизованное оперативно-диспетчерское управление в Единой энергетической системе России. Предприятие имеет статус естественной монополии, 100% голосующих акций принадлежит Российской Федерации.

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