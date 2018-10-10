Берлин, 10 октября, 2018, 09:03 — ИА Регнум. Содержание бундестага обойдется немецкой казне почти в €1 млрд в 2019 году, пишет газета Bild.

Бундестаг. Германия

Согласно отчету Счётной палаты Германии, опубликованному 8 октября, расходы на парламент в будущем году составят до €937,7 млн — это на €100 млн больше, чем в прошлом.

В эту стоимость входит содержание и аренда зданий (€137 млн) и средства, выделяемые фракциям (€112 млн). Самая большая статья расходов — оклад депутатов (€460 млн).

Основная причина роста расходов — это увеличение числа депутатов. Сейчас бундестаг насчитывает 709 членов, а всего десять лет назад их было почти на 100 меньше. В связи с этим оппозиция призывает к реформе избирательного права, чтобы уменьшить состав парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре немецкая Счетная палата пришла к выводу, что государство тратит слишком много средств из карманов налогоплательщиков на содержание бывших канцлеров.