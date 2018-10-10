Москва, 10 октября, 2018, 08:54 — ИА Регнум. Российские электронные паспорта, внедрение которых обсуждается правительством, будут представлять собой карту со встроенным чипом и фотографией, близкую по размерам к банковской карте или водительским правам. Об этом рассказал журналистам директор департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи Андрей Черненко.

Цитата из к/ф «Пятый элемент» реж Люк Бессон. 1997 . Франция Мультипаспорт

В новом документе используют биометрическую идентификацию — отпечатки пальцев в дополнение к фотографии владельца. Также предусмотрена электронная подпись, которая позволит выполнять «юридически значимые действия в онлайн-мире». Идентификация по голосу или сетчатке глаза пока не предусмотрена.

На карте и её чипе будут размещены некоторые персональные данные гражданина. Одни можно будет свободно прочесть, другие «зашьют» в чип.

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При этом новый паспорт не превратиться в своего рода флешку, на которой всё записано, а станет ключом идентификации в цифровом пространстве, пояснил Черненко. Так, новая форма паспорта позволит гражданам не иметь при себе такие документы, как СНИЛС или полис ОМС. Документ будет привязан к некоему электронному профилю гражданина, существующему в государственных информационных системах.

Процесс выдачи паспортов будет основан на государственной системе «Мир». Получать их граждане начнут, предположительно, через 9−12 месяцев после того, как будет принято решение о внедрении новой формы.

Как сообщало ИА REGNUM, выдача электронных паспортов может начаться в России в ближайшие два года. Переход с бумажного документа на новую форму будет постепенным.

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