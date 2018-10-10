Махачкала, 10 октября, 2018, 08:40 — ИА Регнум. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза удовлетворила заявление голкипера Георгия Лории о взыскании задолженности по зарплате с футбольного клуба «Анжи», а также процентов за задержку. Махачкалинской команде запрещено регистрировать новых игроков до тех пор, пока клуб не рассчитается с футболистом. Об этом ИА REGNUM 10 октября сообщили в пресс-службе РФС.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Экс-игрок «Анжи» требует от махачкалинского клуба 4,5 миллиона рублей. По словам вратаря, проблемы с деньгами начались давно. В ноябре 2017 года он не получил часть своей зарплаты, а с февраля 2018-го выплаты прекратились совсем.

Читайте также: Футболисты ФК «Анжи» уже четыре месяца не видели зарплаты

Напомним, голкипер Георгий Лория был арендован махачкалинским клубом у «Крыльев Советов». В сезоне-2017/18 он провел за «Анжи» 13 матчей в чемпионате России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что долги махачкалинского футбольного клуба из-за невыплаченных зарплат увеличились до 300 миллионов рублей. Зарплаты игрокам не выплачивались уже четыре месяца. Позже появилась информация, что часть задолженности перед футболистами махачкалинского клуба была погашена.

Читайте также: Футболистам «Анжи» начали выплачивать долги по зарплате