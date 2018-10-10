Москва, 10 октября, 2018, 08:34 — ИА Регнум. Проект закона «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» одобрен на заседании столичного правительства. Бюджет Москвы, как и в предыдущие годы, социально ориентированный и инвестиционный. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на сайте градоначальника.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

По его словам, более половины всех средств будут направлены на образование, здравоохранение, социальную защиту москвичей, культуру, развитие спорта. При этом власти столицы «будут уделять колоссальное внимание строительству транспортной инфраструктуры — метро, дорог, развязок, тоннелей, мостов».

Согласно проекту доходы бюджета Москвы в 2019 году составят 2326,6 мдрд рублей, расходы — 2602,6 мдрд рублей, в 2020 году — доходы 2446,8 мдрд рублей, расходы 2686,5 мдрд рублей, в 2021 году — доходы — 2586,1 мдрд рублей, расходы — 2765,9 мдрд рублей.

В 2019—2021 гг. планируется стабильное увеличение доходов на уровне пяти и более процентов ежегодно. В ближайшее время документ внесут в Мосгордуму.

Читайте также: Поступления в бюджет Москвы от налоговой упрощенки выросли в 1,3 раза

Как сообщало ИА REGNUM. за первую половину 2018 года поступления в московский бюджет от упрощённой системы налогообложения составили 48 млрд рублей.

Развитие сюжета: Бюджет-2019: правительство готово определиться с основными параметрами