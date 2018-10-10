Тюменская область, 5 мая, 2008, 09:49 — ИА Регнум. По итогам 2007 года здоровыми признаны только 15,8% населения г. Тюмени. Об этом 5 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы города.

По итогам диспансеризации в 2007 году население было разбито по пяти группам здоровья:

- здоровое население - 15,8 % (22 760 чел.);

- население с риском развития заболевания - 32,5 % (46 910 чел.);

- граждане, нуждающиеся в дополнительном обследовании для уточнения диагноза - 51,2 % (73 945 чел.);

- граждане, нуждающиеся в стационарном лечении - 0,5 % (688 чел.);- граждане, имеющие показания для оказания высокотехнологичной медицинской помощи - 0,007 % (10 человек).

При этом сравнительная характеристика состояния здоровья работающих граждан, прошедших диспансеризацию в 1 квартале 2008 года, показывает, что в первую группу здоровья вошли 27,9% молодежи от 18-21 лет, 18,3% работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, 14,1% мужчин от 35 до 55 лет.

Во вторую группу (имеют риск заболеваний) - 37,2% молодежи 18-21 лет, 30% работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, 27,6% мужчин от 35 до 55 лет. В остальные - 34,9% молодежи 18-21 лет, 47,3% работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, 58,4% мужчин от 35 до 55 лет.

В 2008 году в рамках национального проекта "Здоровье" в Тюмени диспансеризацию пройдут следующие категории населения:

- сотрудники, занятые на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, - 2 319 чел. с 16 предприятий (за 1-й квартал диспансеризацию состоялись 514 чел.);

- работающие в организациях различных форм собственности - 20 156 (введена с 2008 года);

- мужчины от 35 до 55 лет - 24 150 (3 192);

- дети от 14 до 18 лет - 9 256 (6 044);

- молодежь от 18 до 21 года - 11 099 (4 805).

Основными проблемами диспансеризации жителей Тюмени специалисты называют недостаточную информированность жителей областного центра и недооценку руководителями предприятий значимости заботы о здоровье коллектива.