Париж, 10 октября, 2018, 08:34 — ИА Регнум. Urssaf, орган, собирающий взносы в систему социального обеспечения, является «вашим другом», заверил президент Франции Эммануэль Макрон перед аудиторией руководителей стартапов, восхваляя роль социального обеспечения, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Во время встречи президента Франции с предпринимателями на станции F в Париже (бизнес пространство для молодых предпринимателей — прим. ИА REGNUM ), руководители стартапов сообщили, что расходы на социальные нужды не позволяют им нанимать больше сотрудников.

«Мой враг — Urssaf», — заявил один из предпринимателей президенту, подняв волну аплодисментов в аудитории, где собралось около 1500 человек.

«Ваш друг — Urssaf, потому что это то, что есть во Франции, в отличие от Соединенных Штатов, Индии и многих других стран. Когда дело доходит до сбора средств или чего-то еще, в тот день, когда вы больны, у вас нет работы Urssaf вам поможет. Благодаря Urssaf вы можете ничего не платить во многих из этих ситуаций», — объяснил глава государства.

Напомним, Эммануэль Макрон отклонил налоговые льготы для инвестиций в стартапы для физических лиц, напомнив о реформе налога на имущество и о введении фиксированного налога в пользу предпринимателей и инвесторов.