Екатеринбург, 10 октября, 2018, 08:14 — ИА Регнум. В Екатеринбурге работники и работодатели поддерживают инициативу Минтруда России о том, чтобы на рабочих местах открывать детские сады для детей сотрудников. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе портала «Зарплата.Ру».

Альберт Анкер. Детский сад. 1890

В опросе, который проходил на этом портале, приняли участие 1220 жителей Екатеринбурга и 550 представителей работодателей. 64% горожан одобрили идею о том, чтобы водить своих детей в офис, а не в обычный детский сад. Пятая часть посчитала идею неудачной, а ещё 15% опрошенных затруднились дать ответ.

Впрочем, 78% граждан полагают, что работодатели вряд ли пойдут на создание таких комнат, так как это весьма дорого. Глас народа примерно совпал с мнением представителей работодателей. 55% из них одобряют эту инициативу, но лишь 24% уверены в том, что такие комнаты появятся в их компаниях. А у 7% эти комнаты уже есть.

При этом 69% представителей компаний полагают, что таких комнат у них не будет. Среди причин они называют серьёзные расходы.

Напомним, об инициативе Минтруда России создавать в офисах детские комнаты стало известно в начале сентября. До 1 июля 2019 года чиновники ждут от работодателей предложений.