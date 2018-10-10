Лондон, 10 октября, 2018, 08:12 — ИА Регнум. Новые уступки Лондона Брюсселю по процедуре Brexit будет обсуждать премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на заседании британского правительства. Об этом пишет The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

По данным источников издания, в качестве одного из таких компромиссных шагов будет обсуждаться временное сохранение Великобритании в таможенном союзе с ЕС после Brexit. Сообщается, что заседание правительства Соединенного Королевства состоится 16 октября, перед поездкой Мэй в Брюссель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский министр по делам Brexit Доминик Рааб заявил, что сделку Великобритании с Евросоюзом по поводу выхода страны из состава ЕС планируется заключить в течение «ближайших недель».

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