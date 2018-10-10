Москва, 10 октября, 2018, 08:08 — ИА Регнум. Россия ещё долгие годы сохранит за собой лидерство в мировой нефтедобыче. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, комментируя недавнее заявление саудовского принца об уходе России с мирового рынка нефти.

Добыча нефти

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«Россия сегодня является лидером мировой нефтяной индустрии, и она будет оставаться им в долгосрочной перспективе», — отметил Новак.

Он также добавил, что стратегия РФ предусматривает не только сохранение объёмов добычи нефти на сегодняшнем уровне, но и некоторое их увеличение.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд считает, что в будущем количество стран — производителей нефти на мировом рынке значительно сократится. Так, с рынка могут совсем уйти Россия и Китай. В частности, в РФ производство нефти сильно сократится уже через 19 лет, «если не исчезнет совсем». Китай, по словам бен Салмана, такая же участь постигнет гораздо раньше.