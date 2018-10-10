Даллас, США, 10 октября, 2018, 07:47 — ИА Регнум. «Даллас Старз» проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:7.

Александр Головко Александр Радулов

В составе «Далласа» российский нападающий Александр Радулов отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. Помимо Радулова, отличились Тайлер Сегин, Джейми Бенн и Йон Клинберг.

В составе «Торонто» по дублю оформили Остон Мэттьюс и Джон Таварес. Ещё по шайбе забросили Митчелл Марнер, Рон Хейнси и Коннор Браун.

«Даллас Старз» (Даллас) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — 4:7 (1:2, 2:3, 1:2).

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